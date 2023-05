Caracciolo (Limes): “Mediterraneo, dobbiamo fare conti con Russia e Turchia”

Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – ”Il Mediterraneo, con le navi russe e la guerra in Ucraina hanno creato problemi dei traffici in quel mare e bisogna fare i conti con la Turchia, che andrà ad elezioni presto. Non sarà facile entrare ed uscire dai quegli stretti. E, poi, dobbiamo chiederci se la Turchia è nella Nato o no”? Lo sottolinea il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, in occasione di Maredì, il programma di approfondimento sull’economia del mare di Confitarma, dedicato oggi al tema della sicurezza.