Carburante, continua discesa prezzi benzina e gasolio in Italia

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, continuano a salire le quotazioni petrolifere internazionali. Il Brent è tornato venerdì sopra quota 90 dollari dopo una decina di giorni al di sotto. La media nazionale della benzina in self service è sotto quota 1,92 euro/litro, al livello del primo agosto; quella del gasolio scende sotto 1,9 per la prima volta dall’11 settembre.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,916 euro/litro (-11 millesimi, compagnie 1,918, pompe bianche 1,910), diesel self service a 1,898 euro/litro (-7, compagnie 1,901, pompe bianche 1,889). Benzina servito a 2,055 euro/litro (-11, compagnie 2,095, pompe bianche 1,972), diesel servito a 2,036 euro/litro (-8, compagnie 2,079, pompe bianche 1,950). Gpl servito a 0,720 euro/litro (+1, compagnie 0,728, pompe bianche 0,710), metano servito a 1,416 euro/kg (+17, compagnie 1,426, pompe bianche 1,408), Gnl 1,285 euro/kg (+1, compagnie 1,277 euro/kg, pompe bianche 1,291 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,000 euro/litro (servito 2,258), gasolio self service 1,984 euro/litro (servito 2,248), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,519 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.