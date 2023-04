Carburante, nuovi ribassi prezzo benzina e gasolio oggi in Italia

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Nuovo giro di ribassi sui listini dei prezzi consigliati del carburante in Italia. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP e Q8 registriamo un ribasso di un cent/litro sulla benzina e di due cent/litro sul diesel. Per Tamoil -2 cent/litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,870 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,871, pompe bianche 1,869), diesel a 1,734 euro/litro (-1, compagnie 1,735, pompe bianche 1,731). Benzina servito a 2,008 euro/litro (-1, compagnie 2,047, pompe bianche 1,930), diesel a 1,875 euro/litro (-2, compagnie 1,915, pompe bianche 1,795). Gpl servito a 0,768 euro/litro (invariato, compagnie 0,778, pompe bianche 0,756), metano servito a 1,645 euro/kg (-2, compagnie 1,642, pompe bianche 1,648), Gnl 1,526 euro/kg (-3, compagnie 1,518 euro/kg, pompe bianche 1,533 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,933 euro/litro (servito 2,195), gasolio self service 1,816 euro/litro (servito 2,093), Gpl 0,877 euro/litro, metano 1,684 euro/kg, Gnl 1,496 euro/kg.