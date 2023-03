Carburante, prezzi benzina e gasolio in calo oggi in Italia

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Nonostante il secondo deciso rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, questa mattina sono in netto calo i prezzi dei carburanti alla pompa: la media nazionale della benzina in fai da te è sotto 1,86 euro/litro, quella del gasolio a 1,8 euro/litro. Brent sui 70 dollari, ai minimi da novembre 2021.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 -1 cent/litro, per Tamoil -3 cent/litro, sempre sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,857 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,859, pompe bianche 1,853), diesel a 1,803 euro/litro (-11, compagnie 1,806, pompe bianche 1,794). Benzina servito a 1,995 euro/litro (-4, compagnie 2,035, pompe bianche 1,914), diesel a 1,942 euro/litro (-12, compagnie 1,985, pompe bianche 1,857). Gpl servito a 0,798 euro/litro (-1, compagnie 0,804, pompe bianche 0,791), metano servito a 1,747 euro/kg (-15, compagnie 1,747, pompe bianche 1,748), Gnl 1,625 euro/kg (+15, compagnie 1,639 euro/kg, pompe bianche 1,614 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,933 euro/litro (servito 2,196), gasolio self service 1,885 euro/litro (servito 2,155), Gpl 0,896 euro/litro, metano 1,795 euro/kg, Gnl 1,587 euro/kg.