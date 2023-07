Carburante, prezzi di benzina e gasolio in calo oggi

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Nuovi interventi al ribasso su benzina e gasolio oggi in Italia. In particolare, Quotidiano Energia segnala il nuovo taglio di Eni che scende di 1 centesimo mentre un movimento analogo si registra anche per Q8. Gli effetti di questi tagli – si sottolinea – non si riscontrano ancora sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, che risultano sostanzialmente stabili. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri sono tornate a salire.

Venendo al dettaglio della rete italiana, l’Osservaprezzi del Mimit mostra un prezzo medio praticato della benzina in modalità self fermo a 1,865 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,862 e 1,880 euro/litro (no logo 1,850). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,713 euro/litro (1,712 il valore precedente), con le compagnie tra 1,703 e 1,725 euro/litro (no logo 1,697). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,715 e 0,737 euro/litro (no logo 0,695). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,419 e 1,491 (no logo 1,441).