Carburante, prezzi di benzina e gasolio in lieve calo oggi in Italia

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Prezzi del carburante in lieve calo oggi in Italia. Recependo i tagli decisi in questi giorni dagli operatori le medie nazionali dei prezzi praticati di benzina e gasolio risultano infatti in lieve discesa. Le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi anche ieri hanno intanto chiuso in salita. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 19 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,863 euro/litro (1,865 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,858 e 1,879 euro/litro (no logo 1,850). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,710 euro/litro (rispetto a 1,713), con le compagnie tra 1,701 e 1,724 euro/litro (no logo 1,698).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,999 euro/litro (2,001 la rilevazione precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,941 e 2,068 euro/litro (no logo 1,903). La media del diesel servito è 1,851 euro/litro (contro 1,853), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,789 e 1,919 euro/litro (no logo 1,752).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,715 e 0,739 euro/litro (no logo 0,694). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,417 e 1,485 (no logo 1,445).