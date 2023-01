Carburanti: Bersani, ‘da governo strategia al rovescio, testata al muro del buonsenso’**

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Se i benzinai fossero come li immagina il governo, avrebbero facilità e buoni motivi di alzare il prezzo, se fossero al di sotto della media. E molte ragioni oggettive e dimostrabili per tenerlo fermo, se ne fossero sopra. Una strategia a rovescio e una testata al muro del buonsenso. Ci sono problemi enormi nella rete di distribuzione dei carburanti, le decisioni del governo non li sfiorano nemmeno”. Così Pier Luigi Bersani interpellato dall’Adnkronos sulla vicenda accise e la protesta dei benzinai.