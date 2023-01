Carburanti: Boccia, ‘grave responsabilità governo su aumenti’

Gennaio 13, 2023

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Il governo Meloni è gravemente responsabile dell’aumento del prezzo dei carburanti a causa della mancata proroga dello sconto sulle accise. È ancor più grave aver scaricato sui gestori la colpa di aumenti che sono il frutto di una scelta politica della destra al governo”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, parlando con i giornalisti al Nazareno.

“Hanno preferito finanziare flat tax e condoni anziché tener basso il costo di benzina e gasolio e ridurre il costo fiscale del lavoro. E le conseguenze le pagano, di nuovo, i più deboli. Siamo molto preoccupati perché tra caro energia, caro carburante e prezzi sempre alti delle materie prime il governo non ha ancora chiarito la politica economica da attuare per combattere l’inflazione. La propaganda della destra inizia a far danni seri alle fasce più deboli”.