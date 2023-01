Carburanti: Bonaccini, ‘promettono e fanno il contrario, se non sono in grado lo ammettano’

Gennaio 13, 2023

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Non siamo stati noi a promettere, facendo spot davanti alle pompe di benzina, che avremmo ridotto, tagliato, azzerato le accise e che il costo della benzina sarebbe calato, questa è la verità”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, a Tagadà, sul caro benzina.

“Per tutto ciò che aveano propagandato si ritrovano a fare il contrario. Più che rispondere a me devono rispondere agli automobilisti -ha spiegato il candidato alla segreteria del Pd-. Devono ammettere, può succedere, non è un crimine, se ci si sbaglia o no si è in grado di fare basta dirlo non cercare funambolismi. Non ce l’hanno fatta, provino a correggere. Vediamo”.