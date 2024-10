Carburanti: Braga, ‘tasse per cittadini e condoni per amici’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Aumentano le accise sul diesel e nemmeno un euro per il trasporto pubblico. Tasse per i cittadini e condoni per gli amici: ecco come fanno quadrare i conti rimangiandosi le promesse elettorali. Ve la ricordate la scenetta dal benzinaio?”. Lo scrive sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.