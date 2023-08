Carburanti: Cappelletti (M5s), ‘da Urso fallimento annunciato, chieda scusa’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Per primi abbiamo denunciato le fandonie del ministro Urso sui prezzi della benzina ‘sotto controllo’ con un’interrogazione parlamentare presentata a luglio. Adesso che l’Italia è maglia nera in Europa per i prezzi del carburante, il fallimento del ministro è sotto gli occhi di tutti. Urso invia la guardia di finanza a verificare ciò. Gli ricordiamo il precedente del ministro Salvini, che invitò la Gdf a verificare eventuali speculazioni sui prezzi del carburante a inizio anno. Ecco, l’esito di tali verifiche attestarono che le responsabilità sugli aumenti ricadevano interamente sul governo stesso, reo di aver ridotto il taglio sulle accise operato dal governo precedente”. Così Enrico Cappelletti, deputato del Movimento 5 stelle, che poi conclude: “Urso la smetta di dire che i prezzi dei carburanti sono sotto controllo e riduca immediatamente, come promesso in campagna elettorale, le accise. Riconosca che l’obbligo di esposizione del cartello con i prezzi medi è stato solo fumo da gettare negli occhi dei cittadini, alle spalle dei gestori. Si scusi piuttosto con tutti loro ed eviti di dichiarare che il problema non esiste, dimostrando di essere avulso dalla realtà”.