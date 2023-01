Carburanti: Cattaneo, ‘ora prioritario intervento su bollette’

Gennaio 10, 2023

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Sui carburanti, secondo noi, non è in atto una speculazione, ma di certo c’è un tema legato ai prezzi, che dobbiamo affrontare. Per abbassarli, Forza Italia -come sempre- propone una linea concreta, non urlata né costruita con slogan. Le accise sono state scontate quando il prezzo era arrivato a 2.30 -2.40 euro, la riflessione che era stata fatta era di restare sotto la soglia dei 2 euro. Ora, abbiamo ritenuto più urgente intervenire sulle bollette che continuavano a salire, piuttosto che sui carburanti. Anche perché preferiamo portare aventi iniziative mirate a favore delle categorie fragili”. Così Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio.