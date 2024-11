Carburanti, domani confronto su quelli a basso impatto ambientale per veicoli storici

15 Novembre 2024

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – Domani, 16 novembre, a Castel d’Ario (MN) ed in cento città d’Italia, si festeggia l’8a edizione della Giornata Mondiale del Motorismo Storico (Gmms). L’edizione di quest’anno si distingue per il fatto di aver raccolto congiuntamente il patrocinio sia di A.S.I. che di A.C.I. sotto le insegne della F.I.V.A., la quale ha condiviso l’iniziativa conferendo il proprio patrocinio con l’intento di estendere la celebrazione di questa Giornata Mondiale in tutte le nazioni che aderiscono ad essa. La finalità principale della Gmms è, infatti quella di promuovere il recupero e l’utilizzo dei veicoli storici valorizzando le normative più semplificative che sono in vigore nei diversi Paesi del mondo.

D’altronde l’esercizio della passione per i veicoli d’interesse storico ha un contenuto non soltanto ricreativo, ma anche etico e culturale. Ne è prova il Convegno che si celebra a Castel d’Ario domani, nel corso del quale si farà il punto della situazione sui carburanti a basso impatto ambientale per i veicoli d’interesse storico. Ne saranno relatori Matteo Cimenti, Presidente di Assogasliquidi-Federchimica e Francesco di Lauro in qualità di Presidente della Commissione Green di Asi. Cimenti ha sottolineato che Assogasliquidi-Federchimica “ha aderito alla Giornata Mondiale del Motorismo Storico non solo per celebrare un settore molto glorioso per l’italia, ma anche perchè questa edizione è dedicata ai carburanti a basso impatto ambientale. Il GPL, infatti, è un’ottima soluzione per le auto, perchè permette di coniugare la passione per i motori con la sostenibilità ambientale. Com’è noto, le alimentazioni a GPL garantiscono un sensibile abbattimento delle emissioni già da oggi, e in futuro lo garantiranno in misura sempre maggiore grazie al processo di decarbonizzazione che abbiamo avviato”.

Ad allungare di molto l’orizzonte di utilizzo dei motori cosiddetti tradizionali provvederà poi l’ingegner di Lauro che darà conto, con fatti e sperimentazioni concrete effettuate nel corso di questo anno, delle straordinarie qualità che sono insite nella benzina Bio di seconda generazione .