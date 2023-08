Carburanti: Donzelli, ‘governo ha evitato speculazione, con Draghi prezzi più alti’

Agosto 23, 2023

Forte dei Marmi (Lu), 23 ago. (Adnkronos) – “Il governo ha evitato che miliardi di soldi pubblici finissero in questi mesi alla speculazione che poteva esserci sul prezzo della benzina e del gasolio. In questi mesi la benzina è sempre stata a prezzi accettabili: adesso vedremo se si tratta di speculazione estiva, se invece si tratta di un aumento stabile interverremo per sostenere gli italiani e lavoreremo per diminuire le accise quando ci saranno le condizioni per farlo. I prezzi sono più bassi di quando c’era il governo dei migliori, di quando nessuno si lamentava a sinistra perché erano al governo e c’era Draghi. Conte ha pubblicato la foto di quando erano loro al governo e i prezzi erano notevolmente più alti”. Lo ha affermato il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donelli, parlando a Forte dei Marmi in occasione della tappa della campagna del partito ‘L’Italia vincente’.