Carburanti: FederAgenti, ‘sconto 30 centesimi totalmente inutile’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “La conferma dello sconto di 30 centesimi alla pompa di benzina è totalmente inutile”. Così il segretario generale di FederAgenti, l’associazione degli agenti di commercio sul territorio nazionale, Luca Gaburro. Il tema discusso riguarda proprio la proroga del taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per l’autotrazione, estesa fino alla data del 2 agosto.

A firmare il decreto che sancisce la proroga sono stati il ministro dell’Economia, Daniele Franco e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Decisione che ha suscitato diverse polemiche tra le associazioni interessate. “La misura deve essere accompagnata da una seria e rigorosa politica di controllo dei prezzi alla pompa di benzina” – afferma Gaburro, a nome della categoria di agenti di commercio direttamente coinvolta nella questione.

“Che in 5 mesi si sia controllato solo il 6% dei distributori, metà dei quali è risultato non a norma, da la misura di quanto ancora si possa e si debba fare. Federagenti – prosegue il segretario generale – rappresenta gli agenti di commercio, lavoratori che in media percorrono 50.000 km l’anno”. “Proprio a tutela della categoria, è necessario mettere in atto maggiori controlli del prezzo nelle stesse strutture di rifornimento e – conclude Gaburro – come già richiesto più volte alle istituzioni competenti, l’associazione sollecita l’attuazione di misure ad hoc per la categoria di agenti di commercio sul territorio nazionale, colpita duramente da rincari esorbitanti e assolutamente non giustificati”.