Carburanti: fonti governo, coperta corta, bonus benzina a rischio**

Roma, 15 set. (Adnkronos) – C’è chi dice che sarà fatto più avanti, chi invece sostiene che le risorse scarseggiano “e i soldi per tagliare i prezzi della benzina al momento non ci sono”. Fatto sta che il bonus per contrastare la corsa dei prezzi dei carburanti ‘balla’ e non è detto che andrà in porto. Lo riferiscono fonti del Mef all’Adnkronos, sostenendo che da parte di Palazzo Chigi ci sarebbe una certa “freddezza” sulla misura, poiché il governo sarebbe impegnato a impiegare le risorse su altre emergenze, tra le altre sanità, sicurezza e contrasto alla denatalità, solo per citarne alcune. Non troverebbe riscontro quindi l’annuncio di Adolfo Urso di una misura già nel prossimo Consiglio dei ministri. Se un intervento si farà non sarà in tempi stretti, riferiscono le stesse fonti, e comunque riguarderà solo le fasce più deboli, non un intervento lineare.