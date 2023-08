Carburanti: Gelmetti (Fdi), ‘esposizione prezzo è misura di prevenzione ai rincari incontrollati’

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “In poche settimane dalla sua introduzione, l’esposizione del prezzo medio dei carburanti ha impedito una crescita incontrollata del costo di benzina e diesel a ridosso dell’esodo e del controesodo ferragostano. Una dinamica spesso riscontrata in questo periodo dell’anno, determinata dalla maggior domanda registrata lungo le reti stradale e autostradale italiana. Il cartello coi prezzi medi si sta poi rivelando anche uno strumento molto utile per i consumatori italiani per evitare le stazioni di rifornimento che propongono un’offerta non conforme alla media italiana, come nel caso del distributore milanese che, in autostrada, ha applicato i 2,7€/l per la benzina self: un caso isolato, oggi facilmente riscontrabile ed evitabile dagli automobilisti. Bene dunque l’intervento del ministro Urso, che superato il periodo ferragostano contribuirà ad accompagnare una discesa dei prezzi di benzina e diesel, evitando il riproporsi di interventi onerosi per lo Stato italiano a vantaggio di chi specula”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.