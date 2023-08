Carburanti: Gelmini, ‘basta rincari, governo intervenga’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Chi, come me, si è ritrovato in questi giorni a percorrere la Milano-Varese, si sarà sicuramente imbattuto in un distributore con la benzina a 2,7 euro al litro. Prezzi alle stelle che fanno a pugni con le promesse anti-rincari fatte dal governo. Ed eliminare anche il taglio delle accise sui carburanti previsto dal governo Draghi, a oggi, non mi pare sia stata la mossa giusta. Siamo liberali, siamo e saremo per il libero mercato, per la concorrenza e per la tutela del consumatore, ma è ingiusto speculare sulle famiglie già alle prese con l’inflazione, il caro mutui e un carrello della spesa sempre più difficile da riempire. Il governo rafforzi i controlli: denunciare i rincari al Garante per la sorveglianza dei prezzi è una strada percorribile, ma evidentemente non sufficiente. Continuiamo a inviare le nostre segnalazioni a Mister Prezzi, scrivetemi se anche voi in questi giorni di vacanza vi siete imbattuti in prezzi record. L’esecutivo però si svegli e metta in campo misure davvero efficaci per aiutare i consumatori con i rincari”. Lo scrive sui suoi social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.