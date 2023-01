Carburanti: gruppo Pd incontra benzinai, ‘governo non scarichi su categoria’

Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Si è svolto stamani presso la Sala Berlinguer del Gruppo del partito democratico un incontro con rappresentanti dei gestori di carburanti e benzinai Figisc Confcommercio, Anisa, Fegica e Faib Confesercenti, a cui hanno partecipato la capogruppo Debora Serracchiani, il capogruppo in commissione Attività produttive Vinicio Peluffo e l’ex ministro Andrea Orlando”. Si legge in una nota del gruppo Pd della Camera.

“Piena condivisione nel condannare il maldestro tentativo del governo di scaricare sulla categoria il rialzo dei prezzi e l’accusa di essere speculatori. Rialzo dei prezzi sul quale la responsabilità è totalmente legata alle scelte del governo. Come Gruppo Pd abbiamo ribadito la nostra volontà di intervenire su alcune modiche del decreto che giudichiamo inadeguato e non in grado di affrontare i problemi che colpiscono i consumatori, ma abbiamo voluto sottolineare anche la volontà di un confronto per affrontare con una proposta organica i temi legati alla distribuzione dei carburanti, convinti che si tratta di una questione che ha bisogno di un intervento strutturale”.