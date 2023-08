Carburanti: Magi, ‘su accise grande truffa destra, ora servono per fare cassa’

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Anni e anni di retorica populista sulle accise sui carburanti da parte di Meloni e Salvini e poi oggi Urso si sveglia, fa un’intervista e ci spiega che è colpa dell’Opec. Delle due, l’una: o Meloni e Salvini hanno preso in giro gli italiani in tutti questi anni dicendo che le tasse sui carburanti si potevano tagliare, oppure Urso ha il mandato chiaro da parte del governo di fare cassa in vista della finanziaria mettendo direttamente le mani nelle tasche degli italiani. In entrambi i casi siamo davanti a una delle più grandi truffe politiche e ideologiche d’Italia. I cittadini che li hanno votati sono stati letteralmente presi in giro”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.