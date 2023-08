Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “La politica italiana è quel posto dove un ministro può dire che il prezzo della benzina sarebbe anche basso, se non fosse per le accise. Che però mette lui. E che nell’ultima legge di bilancio ha pure alzato”. Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia viva, in riferimento all’aumento dei costi dei carburanti e alle parole del ministro Adolfo Urso.