Carburanti: Meloni, ‘convinta di scelta fatta, giusto aiutare deboli e non tagliare accise’ (2)

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Ho letto un po’ di tutto nella mistificazione totale della realtà che molto spesso si fa. Il governo non ha aumentato le accise, non ha nemmeno fatto marcia indietro sul tentativo dello scorso governo di tagliare temporaneamente le accise. Noi abbiamo confermato quella scelta, ma abbiamo deciso poi di far terminare quel provvedimento”.

“Facciamo chiarezza – ribadisce Meloni -: quel taglio costa mediamente 1 miliardo al mese, 10 miliardi l’anno. Certo che si poteva fare, tagliando – rivendica Meloni – non avremmo potuto confermare il taglio del costo sul lavoro, non avremmo potuto aumentare del 50% l’assegno unico per le famiglie, non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità di 2 mld di euro, non avremmo potuto aiutare la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, non avremmo potuto introdurre la decontribuzione per i giovani e per i precettori del rdc, non avremmo potuto prevedere un fondo carrello per le famiglie più fragili, non avremmo potuto intervenire sui crediti di imposta delle pmi. Tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise. Io rivendico una scelta di giustizia sociale”.