Carburanti, oggi ancora rialzi dei prezzi di benzina e gasolio

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Proseguono oggi i rialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati e quelli dei prezzi dei carburanti. La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina in fai da te sale a un passo da 1,85 euro/litro, il gasolio supera 1,69 euro/litro. E’ quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana, secondo la quale questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,849 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,856, pompe bianche 1,834), diesel self service a 1,691 euro/litro (+3, compagnie 1,698, pompe bianche 1,676). Benzina servito a 1,985 euro/litro (+3, compagnie 2,031, pompe bianche 1,895), diesel servito a 1,830 euro/litro (+3, compagnie 1,877, pompe bianche 1,738). Gpl servito a 0,707 euro/litro (-1, compagnie 0,718, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,432 euro/kg (+1, compagnie 1,436, pompe bianche 1,427), Gnl 1,248 euro/kg (-1, compagnie 1,257 euro/kg, pompe bianche 1,242 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,921 euro/litro (servito 2,170), gasolio self service 1,776 euro/litro (servito 2,035), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,550 euro/kg, Gnl 1,214 euro/kg.