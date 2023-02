Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Via libera della Camera al decreto legge contenente le norme sui prezzi dei carburanti, il rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e il sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Favorevoli 155, contrari 103, astenuti 3. Il testo, che va convertito entro il prossimo 15 marzo, passa ora all’esame del Senato.