Carburanti: Paita (Az-Iv), ‘governo esca dai palazzi e si confronti con la realtà’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Dove vive il ministro Urso? Come si fa a dire che gli aumenti dei prezzi dei carburanti, proprio durante le partenze per le vacanze e in presenza di un calo dei costi dell’energia, non sono un’emergenza? Evidentemente il ministro non fa molto spesso il pieno. Il governo esca dai palazzi e si confronti con la realtà”. Lo dice la coordinatrice nazionale di Italia viva e senatrice del Gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe, Raffaella Paita.

“Il governo – aggiunge Paita – non solo non ha confermato il taglio alle accise deciso da Draghi, ma le ha perfino aumentate. Quella di far esporre agli esercenti anche il prezzo medio di benzina e gasolio è una iniziativa doverosa annunciata da mesi, alla quale si ricorre solo ora, ma è chiaro che non basta e serve ben altro”, conclude la senatrice.