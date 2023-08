Carburanti: Paita (Iv), ‘Urso scherza perché accise sono state reintrodotte dal suo governo’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Il ministro Urso sta dicendo che, se non ci fossero le accise, in Italia la benzina costerebbe meno che negli altri Paesi. Suppongo che scherzi perché le accise, dopo il taglio di Draghi, sono state reintrodotte dal suo governo. Non si capisce nemmeno bene a cosa serva questo calcolo, se non a un imbarazzante tentativo di arrampicarsi sugli specchi per giustificare 17 giorni consecutivi di rincari. La verità è che, a parte qualche roboante proclama, si è dimostrato perfettamente inutile. Persino sul tema a lui caro della legalità, il governo fa acqua perché le segnalazioni di casi di abuso sul prezzo sono innumerevoli. D’altronde, purtroppo per lui gli italiani vanno a fare rifornimento e si possono rendere conto con i loro occhi e soprattutto le loro tasche, di quale sia la situazione”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice di Italia viva.

“Gli chiediamo per questo di cominciare a fare il suo dovere – conclude – individuando soluzioni che affrontino un problema sempre più insopportabile per l’economia delle famiglie e delle imprese italiane. Dovrà pur esistere un sistema in cui, a trarre dei vantaggi, non siano solo le industrie petrolifere. Almeno fino a ora, il governo dei sovranisti ha difeso furbetti e corporazioni e lasciato soli gli italiani”.