Carburanti: per tagliare emissioni Porsche chiede sussidi per e-fuel

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. -(Adnkronos/Dpa) – Per continuare a utilizzare i motori a combustione interna e tagliare le emissioni la soluzione possono essere gli e-fuel che però dovrebbero essere offerti allo stesso prezzo di benzina e gasolio. E’ la richiesta avanzata da Porsche per bocca di Barbara Frenkel, responsabile forniture del brand, auspicando bonus alla pompa per i combustibili di origine sintetica, prodotti tramite processi alimentati da energia elettrica rinnovabile.

Parlando a un evento per la stampa a Stoccarda la Frenkel ha sottolineato come questa enfasi sugli e-fuel non è pensata per offrire a modelli come la Porsche 911 la possibilità di essere venduti in Europa dopo l’obiettivo del 2035 ma che è una soluzione per mantenere in attività – ma a ridotte emissioni – l’enorme stock di auto che saranno ancora circolanti dopo la scadenza fissata dall’Unione Europea.

Porsche ha aperto una fabbrica per la produzione di e-fuel in Cile nel dicembre dello scorso anno. In una fase pilota, vi saranno prodotti 130.000 litri di carburante, che saliranno a 550 milioni all’anno entro il 2027. La casa tedesca ha ripetutamente indicato gli e-fuel come soluzione complementare alla mobilità elettrica, confermando che entro il 2030 l’80 della sua gamma sarà composta da modelli a zero emissioni.