Carburanti, prezzi oggi: sale ancora benzina, cala diesel

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Prezzo carburanti oggi in Italia, ancora un rialzo per la benzina e un ribasso sul gasolio. Nuovi movimenti questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Contrastato anche l’andamento delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: benzina self service in aumento a 1,83 euro/litro, gasolio in calo a 1,843 euro/litro. Ancora in discesa sia il Gpl (0,842 euro/litro) che il metano (1,884 euro/kg). Balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Brent in aumento a 106 dollari.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di 2 cent/litro sul gasolio.

Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,830 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,832, pompe bianche 1,824), diesel a 1,843 euro/litro (-2, compagnie 1,847, pompe bianche 1,835). Benzina servito a 1,963 euro/litro (+2, compagnie 2,004, pompe bianche 1,882), diesel a 1,977 euro/litro (invariato, compagnie 2,019, pompe bianche 1,893). Gpl servito a 0,842 euro/litro (-2, compagnie 0,847, pompe bianche 0,837), metano servito a 1,884 euro/kg (-5, compagnie 1,944, pompe bianche 1,836), Gnl 2,125 euro/kg (-20, compagnie 2,180 euro/kg, pompe bianche 2,081 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,893 euro/litro (servito 2,116), gasolio self service 1,910 euro/litro (servito 2,137), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,269 euro/kg, Gnl 2,072 euro/kg.