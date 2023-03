Carburanti, prezzo gasolio in calo. Sale benzina

Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Sono ormai un ricordo i tempi in cui il gasolio costava più della benzina, un’inversione durata quasi sei mesi, tra agosto dello scorso anno e la prima decade di febbraio. E il divario è destinato ad allargarsi ancora nei prossimi giorni. Anche oggi prosegue il movimento in due sensi dei prezzi: sale la benzina, scende il gasolio. In netto calo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato i prezzi consigliati della benzina di un centesimo al litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,860, pompe bianche 1,852), diesel a 1,777 euro/litro (-3, compagnie 1,780, pompe bianche 1,771). Benzina servito a 1,995 euro/litro (+1, compagnie 2,036, pompe bianche 1,914), diesel a 1,917 euro/litro (-4, compagnie 1,960, pompe bianche 1,832). Gpl servito a 0,794 euro/litro (invariato, compagnie 0,801, pompe bianche 0,785), metano servito a 1,721 euro/kg (+1, compagnie 1,715, pompe bianche 1,725), Gnl 1,628 euro/kg (+1, compagnie 1,652 euro/kg, pompe bianche 1,611 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,927 euro/litro (servito 2,191), gasolio self service 1,861 euro/litro (servito 2,135), Gpl 0,889 euro/litro, metano 1,786 euro/kg, Gnl 1,579 euro/kg.