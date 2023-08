Carburanti: Rojc (Pd), ‘prezzi alle stelle e governo fischietta’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “E’ incredibile che con i prezzi dei carburanti alle stelle il governo Meloni-Salvini continui a fischiettare facendo finta di niente. Ci ripetono che l’Italia è fortissima e cresce alla velocità della luce ma sui prezzi di beni essenziali come alimentari e benzina non c’è nessun controllo. Lasciamo perdere le promesse di Salvini sulle accise e sui tagli. La trovata dei cartelli col prezzo medio regionale ha ottenuto effetto zero o contrario, il governo non ha nemmeno un’idea di come frenare i rialzi e le famiglie si impoveriscono”. Lo afferma la capogruppo del Partito democratico nella commissione Politiche Ue al Senato, Tatjana Rojc, dopo che il prezzo della benzina in modalità self service è salita ancora attestandosi a 1,929 euro al litro.