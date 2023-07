Carburanti: Ruffino (Az), ‘governo soffia sul fuoco dell’inflazione’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Non serve gridare al lupo, come è nelle corde di un’opposizione pregiudiziale, ma neanche è utile indossare gli occhiali rosa con cui la maggioranza guarda alla realtà del Paese. Nel quadro economico tornano a proiettarsi troppe ombre: l’inflazione, in lieve ribasso, rimane strutturalmente più alta rispetto alla media europea; il Pil del secondo trimestre registra un -0,3%, con un rallentamento che potrebbe irrobustirsi nel terzo trimestre; il mancato taglio delle accise sulla benzina e, anzi, un loro lieve aumento rischia di essere un detonatore pericoloso, una miccia breve pronta a innescare quel mix di inflazione e calo della produzione che rischia di condurci dritti verso la recessione”. Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.

“Sarebbe stato importante, invece, che il governo fosse intervenuto a monte della catena inflattiva – continua -, cioè i costi dell’energia e del carburante per evitare una spirale inflazionistica”. “Può ancora farlo, immaginando una diversa allocazione delle poche risorse disponibili. Tolto il reddito di cittadinanza, da un lato, perché, dall’altro lato, non sterilizzare per qualche mese la flat tax sulle partite Iva?”, conclude Ruffino.