Carburanti: tonfo delle quotazioni e ondata di cali alla pompa

Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – In uno scenario che vede scendere in picchiata le quotazioni petrolifere (ieri il Brent ha chiuso sotto quota 80 dollari, ai minimi da gennaio) e i prodotti raffinati scivolano ai livelli di fine febbraio, calano anche i prezzi dei carburanti, con un nuovo giro di ribassi sui prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, Tamoil taglia di 2 centesimi la benzina e 3 centesimi il diesel, per IP e Q8 si registra un ribasso di 3 cent/litro sulla benzina e di 4 cent/litro sul gasolio.Le medie dei prezzi praticati dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,734 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,734, pompe bianche 1,732), il diesel a 1,808 euro/litro (-4, compagnie 1,811, pompe bianche 1,803)., il Gpl servito a 0,775 euro/litro (invariato, compagnie 0,784, pompe bianche 0,764), il metano servito a 2,384 euro/kg (+22, compagnie 2,349, pompe bianche 2,411), e il Gnl 2,257 euro/kg (+1, compagnie 2,285 euro/kg, pompe bianche 2,236 euro/kg).