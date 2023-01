Carcere: Ostellari, ‘suicidi non possono essere trascurati in un Paese civile’

Gennaio 28, 2023

Milano, 28 gen. (Adnkronos) – “Un’attenzione particolare è rivolta dal governo al fenomeno dei suicidi che non può essere trascurato in un Paese che vuole dirsi civile”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario in corso a Milano.

“Il trattamento dei detenuti può e deve essere migliorato anche dando più opportunità educative e di lavoro” ricorda il rappresentante del governo che sottolinea come ai giovani detenuti “va data un’opportunità di riscatto” dice Ostellari, citando il cappellano don Claudio Burgio del carcere minorile milanese ‘Beccaria’: “Non esistono cattivi ragazzi, ma ragazzi sofferenti che fanno soffrire”.