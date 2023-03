Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Immorale il comportamento della maggioranza contro le detenute madri e i loro figli. Il Pd è stato costretto a ritirare la pdl per la tutela dei loro diritti. Era e rimane una battaglia giusta su cui non si può arretrare:mai più bambini costretti a crescere in carcere!”. Così **Elena Bonetti** su twitter, il post è stato ritwittato da Carlo Calenda.