Carceri: Boschi, ‘ancora suicidi, ma governo si volta dall’altra parte’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “L’ennesimo suicidio in carcere è una tragedia che pesa sulla coscienza di chi continua a ignorare l’emergenza nelle nostre prigioni. Un uomo di 70 anni si è tolto la vita nel carcere di Marassi, il ventiduesimo detenuto dall’inizio dell’anno. E mentre le carceri esplodono e il personale è allo stremo, il governo sceglie di voltarsi dall’altra parte”. Lo dichiara la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi.

“Gli esponenti della maggioranza hanno disertato la seduta straordinaria sul tema e hanno bocciato le nostre proposte di buon senso per affrontare il problema. Sono responsabili di quando sta accadendo”.

“Continuare a riempire celle già strapiene senza garantire condizioni dignitose né per i detenuti né per la polizia penitenziaria non è giustizia, è solo crudeltà. Servono interventi immediati per ridurre il sovraffollamento, rafforzare il personale e garantire un’assistenza sanitaria adeguata. Il Ministro Nordio – sottolinea – non può limitarsi ad annunciare nuovi padiglioni che, senza agenti e risorse, resteranno solo cattedrali nel deserto. Chi ha responsabilità di governo smetta di nascondersi dietro la propaganda e dia risposte concrete. Quante altre vite devono spezzarsi prima che si intervenga sul serio?”.