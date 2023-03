Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “La destra sacrifica sull’altare dell’ideologia i diritti dei bambini. Con emendamenti stravolgono la legge Pd per non costringere in carcere i figli delle detenute. Un scelta crudele: per loro la maternità è solo un artificio retorico da urlare in piazza e in Parlamento”. Così Chiara Braga del Pd su twitter.