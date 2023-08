Carceri: Braga (Pd), ‘basta propaganda, dovere governo è affrontare criticità’

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Nel carcere di Como, così come in tutte le altre strutture sparse nel Paese, ci sono dolore, fatica, angoscia ma anche una profonda umanità che meriterebbe più attenzione nelle scelte e nelle parole che anche in questi giorni abbiamo sentito pronunciare da chi, come il ministro Nordio, ha la massima responsabilità di dare risposte a problemi e criticità. Il governo ha il dovere di affrontare la condizione difficile delle carceri lasciando stare la propaganda e le mirabolanti promesse di nuove strutture detentive: servono più risorse per potenziare le misure alternative, per costruire con i territori percorsi di reinserimento, per mettere nelle condizioni chi opera in queste strutture di farlo in condizioni di sicurezza e con il giusto riconoscimento del valore del loro lavoro”. Lo scrive su Facebook Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, dopo la visita effettuata la mattina di Ferragosto presso la casa circondariale del Bassone di Como, uno dei carceri più affollati della Lombardia.

Per Braga molti dei problemi riscontrati durante la visita “sono stati posti, non da oggi, all’attenzione dell’amministrazione centrale e nonostante le promesse recenti di viceministri e sottosegretari le soluzioni non sono arrivate”. “Alcune questioni che ho potuto mettere meglio a fuoco saranno oggetto di iniziative nei prossimi giorni”, conclude la deputata dem.