Carceri: Della Vedova, ‘governo sostenga proposta Giachetti’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Più Europa sostiene convintamente l’iniziativa legislativa di Roberto Giachetti e l’iniziativa politica non violenta di Rita Bernardini e di Nessuno tocchi Caino, per togliere dall’illegalità costituzionale e dall’inciviltà la vita nelle carceri italiane”. Così Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, oggi nell’Aula di Montecitorio.

“Le condizioni attuali delle carceri non sono imputabili a questa maggioranza, ma il governo Meloni è il primo da tanti anni con una piena maggioranza politica e una totale agibilità parlamentare: nel nome del garantismo – lo dico soprattutto a Forza Italia – fate vostra questa iniziativa legislativa. Potete farlo. Se non lo fate, la responsabilità della condizione carceraria in Italia d’ora in poi sarà vostra”, ha concluso.