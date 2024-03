Carceri: Delmastro, ‘Recchiuti nuovo comandante a Padova, in bocca al lupo’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Il mio in bocca al lupo al Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria Livio Recchiuti, che oggi assume l’incarico di Comandante della Casa di Reclusione di Padova. Sono sicuro che il dott. Recchiuti saprà dimostrare le qualità che lo distinguono anche alla guida del “Due Palazzi”, gestendo l’istituto penitenziario con sapienza e dedizione alla guida di uomini e donne straordinari. Al nuovo comandante giunga il mio auguro per questa nuova entusiasmante sfida. L’invio del Comandante Recchiuti è testimonianza attiva dell’attenzione che il Governo ripone rispetto alle necessità della Casa di Reclusione di Padova”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.