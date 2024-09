Carceri: Di Biase (Pd), ‘chiudere la settima sezione di Regina Coeli’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Un altro suicidio a Regina Coeli, il terzo dall’inizio dell’anno e tutti nella settima sezione del carcere romano. Ho potuto appurarlo con i miei occhi, le condizioni di detenzione in questa sezione sono disumane. Torniamo a chiedere l’immediata chiusura del reparto”. Lo afferma la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase, componente della commissione Giustizia.

“Come hanno a più riprese denunciato il Garante dei detenuti del Lazio Anastasia e l’associazione Antigone, le persone recluse nella settima sezione restano in cella per 23 ore al giorno in una condizione di totale degrado, si superano i limiti della disumanità. Poca luce, bagni senza intimità, ridotti posti letto perché i numeri del sovraffollamento hanno toccato vette mia viste prima”, ha sottolineato la deputata Pd.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare, perché è necessario che il Ministero attivi ogni verifica per fare luce sulle condizioni di detenzione, in modo particolare su quelle igienico-sanitarie, e sul piano di prevenzione del rischio suicidario”, ha concluso Di Biase.