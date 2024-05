Carceri: ‘Disagio mentale e processo penale’, convegno alla Camera

20 Maggio 2024

Roma, 20 mag (Adnkronos) – ‘Disagio mentale e processo penale: tra diritto alla salute e misure di controllo’ è il titolo del convegno che avrà luogo oggi alla Camera dei deputati (sala Matteotti, ore 15) promosso dall’onorevole Paolo Ciani, segretario della commissione Politiche sociali e sanità, con il magistrato della Corte di Cassazione Carlo Renoldi (già capo del Dap), cui prendono parte molti esperti delle tematiche giuridiche e sanitarie che saranno trattate nell’incontro.

“Il tema della salute mentale e del carcere è un tema complesso e troppo spesso sottovalutato. È necessario riflettere sul ruolo ed efficacia delle Rems, nate dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari; come sul corretto equilibrio tra diritto alla salute e misure di controllo; o sulle ‘persone socialmente pericolose’ e le ‘case di lavoro per internati’, che gran parte dei nostri concittadini non sa nemmeno che esistono -commenta Ciani, segretario di Demos e vicepresidente del gruppo Pd-Idp-. Il tutto senza ricette già pronte, ma confrontandosi con libertà con addetti ai lavori che ogni giorno affrontano nella realtà questi temi”.