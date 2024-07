Carceri: domani Tajani in visita a istituto Paliano

30 Luglio 2024

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Domani, alle 10, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, visiterà il carcere di Paliano, in provincia di Frosinone. È il primo appuntamento di “Estate in carcere”, una serie di visite negli istituti di pena in tutta Italia da parte di parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali, amministratori e militanti azzurri, per verificare le condizioni dei detenuti e confrontarsi con dirigenti, operatori, agenti di Polizia penitenziaria e magistrati di sorveglianza. Intervenire sulla situazione allarmante delle carceri italiane, infatti, rappresenta una priorità per Forza Italia.

L’istituto di Paliano -si legge in una nota del movimento azzurro- ospita giovani che hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia: è quindi un carcere dove un’altra reclusione è possibile, a dimostrazione che investire sui detenuti nel loro cammino di recupero, significa investire in legalità e in sicurezza per il bene di tutti.

Tajani verrà accolto da un picchetto d’onore della Polizia penitenziaria. Successivamente, è previsto un incontro con la direzione, il personale amministrativo e gli agenti della Polizia penitenziaria; seguirà la visita ai laboratori e l’incontro con i detenuti nella Sala “Unità d’Italia”. Al termine ci sarà un momento conviviale a base di pizza preparata dagli ospiti e un punto stampa con i giornalisti. La stampa potrà seguire la conferenza stampa e la visita ai laboratori.