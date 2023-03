Carceri: Furfaro, ‘destra si accanisce contro bambini’

Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Odiano i poveri, i migranti, le donne. E ora pure i bambini. Non solo l’indifferenza di fronte alle piccole bare bianche di Cutro, non solo la ferocia contro i bambini delle coppie omogenitoriali, ora si accaniscono persino sui bambini che finiscono in carcere con le loro madri. Perché per la destra tutto è buono per fare propaganda e sviare l’attenzione dai loro fallimenti, persino i bambini”. Così Marco Furfaro, firmatario della legge ‘mai più bambini in carcere’ e capogruppo Pd in commissione Affari sociali di Montecitorio.

“Dovevamo – maggioranza e opposizione – approvare una legge di civiltà – prosegue – per fare in modo che nessun bambino finisse più in carcere, hanno voluto stravolgerla per farcene entrare ancora di più. Con un blitz a poche ore dal voto finale hanno inserito norme che di fatto peggiorano le cose e consentono addirittura alle donne incinte o con figli di meno di un anno di finire dietro le sbarre. Per questo abbiamo deciso di ritirare la legge e fermare questa vergogna, se loro vogliono accanirsi persino sui bambini per nascondere agli italiani le loro incapacità non lo faranno mai in nostro nome”.