Carceri: Gelmini, ‘sovraffollamento problema per detenuti e lavoratori’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il Corpo della Polizia penitenziaria compie 207 anni. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che lavorano ogni giorno, con abnegazione, nelle carceri italiane, fronteggiando situazioni molto complesse. Il sistema penitenziario nel nostro Paese versa in condizioni disumane. Il sovraffollamento è un serio problema non solo per i detenuti, ma anche per chi opera in queste strutture. Occorre affrontare la questione con serietà e urgenza affinché vengano garantite loro condizioni di lavoro migliori”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.