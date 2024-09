Carceri: Giachetti (Iv), ‘governo si arrende a tragedia’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Oltre a spiegarci che con determinati provvedimenti ci sarebbe la resa dello Stato, il ministro Nordio può venire in Aula a dire che cosa sta facendo il governo per affrontare il dramma delle carceri?”. Lo ha detto in Aula Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva.

“Questa mattina a Regina Coeli si è consumato il 72esimo suicidio di un detenuto in carcere, il secondo nel giro di 12 ore. Il 9 agosto la maggioranza, dopo un decreto-fuffa, ha deciso di affossare l’unica proposta all’ordine del giorno per intervenire sul tema dell’emergenza carceraria. Quello stesso giorno – prosegue – si tenne un vertice tra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Nordio proprio sulla situazione delle carceri. Da allora sono aumentati i suicidi, non c’è giorno che passi senza una rivolta o un’evasione”.

“Non so bene su quali basi ma il ministro Nordio ci ha spiegato che non esiste correlazione tra suicidi e sovraffollamento. Nel frattempo siamo arrivati a 61840 detenuti a fronte di 46929 posti disponibili. Parliamo del 131,7% di media nazionale con picchi che arrivano al 220%. A nostro avviso il governo si sta semplicemente arrendendo a una tragedia che si consuma giorno dopo giorno”, ha concluso.