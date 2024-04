Carceri: Gribaudo visita istituto Cuneo, ‘carenza personale e sovraffollamento’

22 Aprile 2024

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – In occasione della giornata organizzata dal Partito democratico per chiedere condizioni di reclusione rispettose della legge e della Costituzione, la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, ha compiuto una visita ispettiva presso il Carcere di Cuneo. “La situazione che ci è stata rappresentata in questo momento conferma il dato nazionale: manca il personale e qui in modo particolare, poiché in organico sarebbero previsti 46 tra ispettori e sovrintendenti, ma ne sono presenti meno di 10. Come Partito democratico ci impegniamo a portare avanti le preoccupazioni e le richieste emerse durante la visita ispettiva al carcere di Cuneo. È fondamentale affrontare queste sfide in modo collaborativo e con un impegno concreto, raccogliendo gli stimoli di ogni giorno lavora nel settore” ha affermato l’esponente Dem.

Diverse le questioni sul tavolo: la carenza di personale, il sovraffollamento, la carenza del sistema sanitario interno e le sfide legate alla gestione della popolazione carceraria. “Chiederemo conto della situazione con un’interrogazione urgente al ministro Nordio -ha aggiunto Gribaudo- Anche perché in Piemonte c’è una situazione anomala: nonostante il sovraffollamento di carceri come quelli di Cuneo o di Torino, la struttura di Biella ha smesso da tempo di accogliere nuovi detenuti, e 50 posti di questa risultano non essere occupati. La giustizia non può funzionare a seconda dei comuni e di residenza dei sottosegretari: il sottosegretario Delmastro venga a Cuneo e visitare la struttura e si dia da fare per invertire questa tendenza. Non è normale avere questo squilibrio di posti nella stessa Regione: non è rispettoso di chi lavora dentro al carcere e non è dignitoso per chi è dentro e sta scontando la pena”.