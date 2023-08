Carceri: Grimaldi (Avs), ‘caserme? Falsa soluzione’

Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Sembra un’idea tirata fuori dal cilindro magico di agosto, sulla scia dei drammatici fatti di Torino. In realtà quella dell’uso delle caserme è una falsa soluzione, non fosse che per i tempi di realizzazione. Anche Nordio è vittima di una visione carcero-centrica delle pene e in questo modo non si risolverà il problema del sovraffollamento e della vivibilità all’interno degli istituti penitenziari. Solo la depenalizzazione e le pene alternative possono determinare una risposta realistica”. Così il vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.