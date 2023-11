Carceri: Magi su Delmastro, ‘provvedimenti svuota-carcere mai visti, edilizia non soluzione’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – “Io di provvedimenti svuota-carcere non ne ho mai visti. La soluzione di puntare sull’edilizia penitenziaria non è efficace, sono anni che viene proposta questa non soluzione senza mai ottenere risultati sul fronte della qualità e dell’efficacia della pena detentiva. E ricordo che la nostra Costituzione prevede il reinserimento sociale”. Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi commenta le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove (‘Per la sinistra il sovraffollamento si affrontava con provvedimenti svuota carcere, per noi lavorando seriamente sull’edilizia penitenziaria’, ha dichiarato il sottosegretario), in occasione della presentazione della pdl sulla riforma del carcere, oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati.