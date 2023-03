Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Si commuove e si asciuga una lacrima il premier Giorgia Meloni, dopo aver ascoltato l’inno di Mameli eseguito durante la cerimonia per il 206esimo anniversario dalla fondazione del corpo della Polizia Penitenziaria, celebrazioni in corso alla terrazza del Pincio. In piedi tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, anche Meloni ha intonato l’inno italiano assieme alle altre cariche dello Stato presenti.