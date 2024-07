Carceri: Mirabelli (Pd), ‘decreto inutile, si può fare di più e in tempi rapidi’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Dalle carceri italiane ogni giorno, ormai da mesi, arriva un drammatico bollettino di guerra: rivolte, degrado e un numero crescente e inaccettabile di suicidi. Di fronte a questa situazione l’inerzia del governo è irresponsabile e colpevole. Il decreto di qualche giorno fa è evidentemente inutile e non può incidere sul sovraffollamento e le condizioni di vita negli istituti di pena. Eppure si potrebbe fare molto e in tempi rapidi: dalla liberazione anticipata, alla riproposizione delle misure adottate per fronteggiare il Covid, fino all’aumento delle opportunità di rapporto dei detenuti coi famigliari. Su questo proveremo a emendare il decreto del governo per dargli un senso”. Lo scrive in un post su Facebook Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd in Senato.